تنسيق الدبلومات الفنية، بدأ موقع تنسيق الجامعات في تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:



دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%.

دبلوم السالزيان والدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 75%.



دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.



الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

ويبحث عدد من الطلاب عن الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات، ويمكن الاسترشاد من خلال تنسيق العام الماضي 2024، والتي كانت نتائجه كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2024



تجارة أسوان 96.10

تجارة جنوب الوادي 96.00

تجارة السويس 95.90

تجارة انتساب موجه أسوان 95.60

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 95.60

تجارة انتساب موجه السويس 95.56

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.56

تجارة طنطا 95.30

تجارة أسيوط 95.20

تجارة القاهرة 95.20

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 95.20

تجارة المنوفية بشبين الكوم 95.20

تجارة انتساب موجه القاهرة 95.10

تجارة سوهاج 95.00

تجارة عين شمس 95.00

تجارة انتساب موجه عين شمس 94.80

تجارة بني سويف 94.80

تجارة انتساب موجه سوهاج 94.78

تجارة انتساب موجه أسيوط 94.70

تجارة انتساب موجه بني سويف 94.67

تجارة الإسكندرية 94.60

تجارة وإدارة أعمال حلوان 94.44

تجارة الزقازيق 94.44

تجارة العريش 94.40

تجارة انتساب موجه طنطا 94.40

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.40

تجارة مدينة السادات 94.40

تجارة بورسعيد 94.40

تجارة بنها 94.28

تربية حلوان 94.20

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.20

تجارة انتساب موجه بنها 94.20

تجارة المنصورة 94.20

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 94.10

تجارة كفر الشيخ 94.10

تجارة انتساب موجه بور سعيد 94.00

تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.00

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 94.00

تجارة دمنهور 94.00

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 94.00

تجارة دمياط 93.94

تجارة انتساب موجه العريش 93.91

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.90

تجارة انتساب موجه المنصورة 93.90

تجارة انتساب موجه دمنهور 93.89

تجارة انتساب موجه دمياط 93.83

تربية نوعية دمياط 93.60

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 93.60

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 91.78

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 91.70

حقوق بور سعيد 91.11

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 90.89

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 90.89

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 90.72

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 90.44

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 90.30

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 90.17

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 89.90

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 89.78

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 89.40

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 89.33

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 89.22

العالي سياحة وفنادق الغردقة 89.20

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 89.00

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 88.89

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 88.78

دراسات نوعيه العريش 88.50

حقوق سوهاج 88.44

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 88.30

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 88.20

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 88.20

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 88.10

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 88.00

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 88.00

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 87.94

حقوق القاهرة 87.94

حقوق انتساب موجه سوهاج 87.89

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 87.78

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 87.61

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 87.50

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 87.44

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 87.44

حقوق المنيا 87.44

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 87.39

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 87.33

حقوق انتساب موجه القاهرة 87.28

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 87.20

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 87.00

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 86.89

حقوق كفرالشيخ 86.83

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 86.78

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 86.72

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 86.22

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 86.00

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

حددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب الدبلومات الفنية، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لكل مؤهل من مؤهلات الدبلومات الفنية، وجاءت كالتالي:

أولًا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....(ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلي:

س / 000000

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية".

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

2. يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

