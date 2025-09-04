الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن

صاروخ اعتراضي من
صاروخ اعتراضي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضه.


وقال جيش الاحتلال في تقرير أولي إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. ويطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وفي بيان لاحق قال إنه تم التعامل مع الصاروخ، وأنه جرى اعتراضه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن إسرائيل المنظومات الدفاعية الاراضي الاسرائيلية منظومات الدفاع الجوي سلاح الجو الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب وانخفاض كبير بالجوافة والكاكا

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

سيشعلها نيرانا، روبيو يحضر حدثا للمستوطنين بموقع "حساس سياسيا" قرب المسجد الأقصى

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

4 قرارات من النيابة بشأن حادث العاشر المروع منها التحقيق في قيادة طفل سيارة

قفزة في أسعار المانجو اليوم، 10 جنيهات زيادة بـ"الفص والعويسي" و5 جنيهات بـ"صديقة والسكري"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads