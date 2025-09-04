جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضه.



وقال جيش الاحتلال في تقرير أولي إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. ويطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وفي بيان لاحق قال إنه تم التعامل مع الصاروخ، وأنه جرى اعتراضه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.



