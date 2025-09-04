العريان ينتهي من مونتاج "السلم والتعبان 2"

انتهى المخرج طارق العريان من عملية المونتاج اللازمة لفيلم السلم والتعبان 2، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف.

وكان المخرج طارق العريان طلب إعادة تصوير عدد من المشاهد لم تتضمن أبطال العمل.

تفاصيل فيلم السلم والتعبان 2

وأكد الفنان عمرو يوسف أن السلم والتعبان 2 ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسلة أفلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا، فهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك عمرو يوسف بطولة السلم والثعبان 2 كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

