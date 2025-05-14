أسرة السلم والثعبان بأحد المولات التجارية، وعرض العمل خلال 2025

أكد طارق العريان مخرج فيلم “السلم والثعبان 2” أن العمل سيتم عرضه خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن العمل يحمل عددا من المفاجآت للجمهور، وعددًا جديدًا من القصص، وتواصل أسرة العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل بأحد المولات التجارية.

وقصة "السلم والثعبان: أحمد وملك" لن تكون امتدادا للجزء الأول، بل ستكون قصة جديدة بشخصيات جديدة ولكن من نفس روح الجزء الأول. وسيناقش الفيلم العلاقات العاطفية بشكل عصري وشبابي.



وظافر العابدين يشارك كضيف شرف بالفيلم، حيث يجسد شخصية رجل أعمال تربطه علاقة عاطفية ببطلة القصة، أسماء جلال إلا أنه يقرر السفر خارج مصر والاستقرار بإحدى الدول الأجنبية، لتنتهي قصة حبهما.

وكان قد بدأ تصوير أول مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد تحضيرات استمرت لأكثر من شهرين، خلال الأسابيع الماضية.

فيلم السلم والثعبان

ويستمر تصوير فيلم السلم والثعبان لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث حدد المخرج طارق العريان منتصف شهر يونيو المقبل لانتهاء التصوير.

ويشارك في بطولة فيلم “السلم والثعبان 2” بجانب عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال وفدوى عابد وحاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج طارق العريان.

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