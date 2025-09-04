شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، ضمن برنامج مسكن.

ويستمر التقديم لمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط.

شروط حجز بالأراضي المتوسطة بمشروع مسكن

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن شروط الحجز بمحور الأراضي المتوسطة التي يجب أن تتوافر في من يرغب بالتقديم بـمشروع مسكن, وتكون كالآتي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًّا مصري الجنسية وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا يقل سن المتقدم عن ٢١ عامُا في تاريخ بدء الحجز.

3- وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كل من (الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوي قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.حق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

6- يتم رفع المستندات الآتية ( صورة الرقم القومي ( للزوج والزوجة) شهادات ميلاد الأولاد القصر إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة) على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

7- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

8- وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.

9- يعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٧٢ بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ بشأن وضع آلية للإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة للحجز الفوري والضوابط الواردة فيه مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة.

10- تعتبر أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية | مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

11- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

12- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرضي وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط".

13- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

14- جميع المستندات المقدمة لحجز قطعة الأرض محل طلبي وكافة البيانات المحررة باستمارة الحجز صحيحة وتحت مسئوليتي وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك أكون مسئولا عن ذلك كامل المسئولية الجنائية والمدنية ويحق للهيئة إلغاء كافة إجراءات الحجز او التخصيص دون حاجة الى انذار او اخطار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

15- إن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محلى المختار وأية مراسلات أو مخاطبات او إعلانات ترسل لى على هذا العنوان تعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة اثارها القانونية.

16- إنني عاينت قطعة الأرض محل طلبي المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلتها بحالتها الراهنة.

17- أتعهد بالتزامي التام باستكمال نسبة السداد من إجمالي قيمة الأرض المتقدم لحجزها وتخصيصها لى بنسبة الاستكمال التي أبديت رغبتي السداد بها والمدونة بمعرفتى باستمارة الحجز " وصادف ذلك قبول الهيئة السداد بهذه النسبة، ولا يحق لى تغيير تلك النسبة حتى تمام سداد قيمة الأرض، وفقا للمواعيد الموضحة بإخطار التخصيص.

18- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والاجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز لقطعة الارض حاليًّا أو مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.