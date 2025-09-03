الأربعاء 03 سبتمبر 2025
وزير الشؤون الدينية بالسنغال يزور مركز الأزهر العالمي للفتوى ويشيد بتجربته

جانب من اللقاء، فيتو
استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الأربعاء، الدكتور جيم عثمان درامي، الوزير المستشار ومدير الشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية السنغالية، حيث تعرّف خلال الزيارة على آلية عمل المركز وأبرز برامجه وجهوده في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.

 

وزير الشؤون الدينية بالسنغال يزور مركز الأزهر العالمي للفتوى ويشيد بتجربة المركز الإفتائية الرائدة.



وقد اصطحب الضيفَ الكريم في جولته داخل المركز الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي قدّم عرضًا مفصّلًا حول أنشطة المركز، ومجالات عمله المتنوعة، والخدمات الرقمية والبرامج التوعوية التي يقدّمها للمجتمع، مؤكدًا أن المركز يعمل على تحقيق رسالة الأزهر الشريف في بيان صحيح الدين ومواكبة قضايا العصر.

 


خلال زيارته، أعرب الدكتور جيم عثمان درامي عن تقديره البالغ لجهود الأزهر الشريف ومراكزه العلمية في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، مشيدًا بالدور الرائد الذي يقوم به المركز في تعزيز قيم السلام والتعايش، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون العلمي والديني مع الأزهر الشريف.

