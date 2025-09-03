جامعة الأزهر تناقش البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، وتعلن عن 6 كليات جديدة

ناقش الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء ووكلاء الكليات البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة المقترحة للظهور في تنسيق هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن هذه البرامج عقب الانتهاء من الموافقة عليها واعتمادها.

الكليات الجديدة في جامعة الأزهر

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا العام سيشهد ست كليات جديدة بجامعة الأزهر في القاهرة والوجهين البحري والقبلي وفقًا للموافقة الصادرة من رئيس الوزراء تتمثل في: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة، وأخرى للبنات، وكلية البنات الأزهرية بقنا، وكلية الطب البيطري للبنين بأسيوط، وكلية الطب البيطرى للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وكلية البنات الأزهرية بمطروح.

جامعة الأزهر تناقش البرامج الخاصة المقترحة وتعلن عن ست كليات جديدة في التنسيق



جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.