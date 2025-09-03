الأربعاء 03 سبتمبر 2025
جامعة الأزهر تناقش البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، وتعلن عن 6 كليات جديدة

جامعة الأزهر، فيتو

 ناقش الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء ووكلاء الكليات البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة المقترحة للظهور في تنسيق هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن هذه البرامج عقب الانتهاء من الموافقة عليها واعتمادها.

الكليات الجديدة في جامعة الأزهر 

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا العام سيشهد ست كليات جديدة بجامعة الأزهر في القاهرة والوجهين البحري والقبلي وفقًا للموافقة الصادرة من  رئيس الوزراء تتمثل في: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة، وأخرى للبنات، وكلية البنات الأزهرية بقنا، وكلية الطب البيطري للبنين بأسيوط، وكلية الطب البيطرى للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وكلية البنات الأزهرية بمطروح.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

