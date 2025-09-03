الحلقة الأخيرة من حكاية "هند"، سقوط يوسف وانتصار هند بعد رحلة صعبة

اختتمت مساء اليوم حكاية "هند" بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب، من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، في حلقة أخيرة مشحونة بالأحداث الدرامية القوية والصادمة، انتهت بانتصار بطلة الحكاية واستردادها لكرامتها بعد رحلة قاسية من الألم والخيانة.

الحلقة الأخيرة من حكاية هند

الحلقة بدأت بمشهد فلاش باك مؤثر، يوم زفاف هند، حينما صادفت والدها (عزت زين) يعمل سايس سيارات، لتكتشف هويته في لحظة صادمة، قبل أن ترحل باكية من شدة الانكسار.

بالتوازي، كان يوسف (حازم إيهاب) يواجه عاصفة من البلاغات ضده في النيابة، بتهم التحرش، وسط شهادات عديدة ضده، وتتعقد أزماته أكثر مع ظهور قضايا تهرب ضريبي ضخمة تهدده بالسجن، ليصبح على حافة الانهيار المهني والشخصي.

على الجانب الآخر، تبدأ هند في استعادة حياتها بقوة، فبعد إنهاء كورس التصوير تستعد لمستقبل جديد، وتضع خطة للإيقاع بيوسف وفضح فساده، بمساعدة صديقها طاهر، وتطلق حملة عبر السوشيال ميديا تكشف جرائمه الطبية والإنسانية، لتتحول الأضواء ضده ويصبح حديث الرأي العام بالسلب.

وفي لحظة إنسانية لافتة، تزور هند والدها الذي تركها في طفولتها، وتواجهه بكل ما عانته من غياب الأب، قبل أن تتركه بعد أن أفرغت ما في قلبها من جراح الماضي، لتبدأ معه صفحة مختلفة يسودها الصمت والمرارة.

تتواصل الضربات على يوسف، إذ تنهار علاقته بزوجته الخليجية التي تطلب الطلاق بعد الفضيحة، ثم يواجه مصيرًا قاسيًا بإغلاق عيادته بالشمع الأحمر وشطبه من نقابة الأطباء، فيما ترفض شقيقته يسرا استقباله في منزلها بعد ضغط زوجها، ليجد نفسه وحيدًا ومهددًا بخسارة كل شيء.

أما هند، فتبدأ حياتها الجديدة بروح مليئة بالأمل، حيث تحصل على جائزة عن أفضل صورة، وتحتفل عائلتها بها في أجواء دافئة، وسط فرحة وسعادة بالانتصار الذي حققته بعد رحلة شاقة.

المشهد الختامي حمل مواجهة نارية بين هند ويوسف، إذ توجهت إليه في منزل شقيقته، لتؤكد له أنها لم تعد أسيرة لضعفه وخداعه، وأن سقوطه كان بداية انتصارها، قائلة له بثقة: "أنا نجحت من غيرك، وعرفت قيمتي وقوة نفسي، وما فعلته بي كان السبب في أن أستعيد حياتي"، تغادر بعدها ثابتة الخطى تاركة يوسف مكسورًا وسط صدمته بانهيار عالمه الذي بناه على الخداع.

وبهذا المشهد، أسدل الستار على حكاية "هند"، التي تناولت رحلة فتاة عانت من الخيانة والخذلان، لكنها نهضت من أوجاعها لتبدأ حياة جديدة أكثر قوة وكرامة.

