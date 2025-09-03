فرقة "نور الحياة" تُحيي حفلًا موسيقيًا في قبة الغوري احتفاءً بالمولد النبوي

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر - حفلًا موسيقيًا مميزًا تُحييه فرقة "نور الحياة" بقيادة المايسترو الدكتور محسن صادق، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الخميس.

وينقسم الحفل إلى ثلاثة أجزاء متكاملة، حيث تبدأ الفرقة الجزء الأول بتقديم باقة من التواشيح الدينية احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف. أما الجزء الثاني، فيُخصص لميدلي يجمع أجمل الألحان والأغاني التي قدمها الموسيقار الكبير سيد مكاوي. ويختتم الحفل بفقرة من الصولوهات والدويتات لأشهر أغاني الزمن الجميل، يؤديها مجموعة من الشباب والشابات الواعدين من صوليست الفرقة.

وذلك في إطار دعم صندوق التنمية الثقافية الفنون وإحياء الطاقات الإبداعية لدى الشباب وذوي الهمم

فرقة نور الحياة

وتُعد فرقة "نور الحياة" إحدى الفرق الفنية البارزة التي تجمع بين الطرب الأصيل والمعالجات الفنية المعاصرة، مما أكسبها جمهورًا متنوعًا من مختلف الأعمار. واشتهرت الفرقة بتقديم أغاني عمالقة الفن الأصيل مثل "يا سلام على حبي وحبك"، "حلوين من يومنا والله"، و"من حبي فيك يا جاري"، بالإضافة إلى أغنيات أخرى شهيرة كـ "عالحلوة والمرة"، "رمش عينه"، و"لعبة الأيام".

وتأسست الفرقة على يد الفنان الدكتور محسن صادق، وتتميز بضمها أعضاءً من ذوي الهمم، بهدف دمجهم في المجتمع من خلال الفن والموسيقى. وتهدف الفرقة إلى توفير منصة فنية لذوي الهمم للتعبير عن مواهبهم، وشاركت في العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات، مما ساهم في إبراز قدرات أعضائها وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إدماجهم في الحياة الفنية.

وحققت الفرقة إنجازات عديدة أبرزها حصولها على المركز الأول على مستوى مصر في مسابقة Gold Talent، بالإضافة إلى تكريمها من قِبل وزير الثقافة في دار الأوبرا المصرية، كما حصدت أصواتها المتميزة العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها.

