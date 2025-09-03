الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ميكرفون مفتوح، محادثة مسرّبة بين بوتين والرئيس الصيني عن إطالة عمر البشر لـ 150 سنة

بوتين والرئيس الصيني،
بوتين والرئيس الصيني، فيتو

 التقطت كاميرات التلفزيون الصيني لحظة غير متوقعة خلال العرض العسكري في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، حيث دار حديث جانبي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج حول التطورات في مجال التكنولوجيا الحيوية وإمكان أن يعيش البشر حتى 150 عامًا.

 

مضمون المحادثة بين بوتين والرئيس الصيني

 نُقل عن مترجم بوتين قوله باللغة الصينية: "التكنولوجيا الحيوية تتطور باستمرار.. يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار، كلما طالت حياتك أصبحت أصغر سنًا، بل ويمكنك الخلود".
ورد عليه شي قائلًا: "يتوقع البعض أن البشر قد يعيشون في هذا القرن حتى عمر 150 عامًا".

 

حضور رفيع المستوى في الصين

 المحادثة جاءت أثناء سير بوتين وشي إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في مقدمة أكثر من 20 زعيمًا أجنبيًا تابعوا العرض العسكري من منصة تيانانمن في العاصمة الصينية.

 

صدى إعلامي واسع في الصين على محادثة بوتين

 بُثت اللحظة مباشرة عبر تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، وانتشرت لاحقًا عبر شبكة CGTN الحكومية ووكالتي أسوشيتد برس ورويترز.
ووفقًا لإدارة الإذاعة والتلفزيون الصينية، حظيت التغطية بـ 1.9 مليار مشاهدة عبر الإنترنت وأكثر من 400 مليون مشاهدة عبر التلفزيون.

 

تعليق بوتين

أكد بوتين في تصريحات للصحفيين ببكين أنه ناقش بالفعل مع شي هذه المسألة، قائلًا: "الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، سواء الطبية أو الجراحية المتعلقة باستبدال الأعضاء، تقدم بارقة أمل للبشرية في أن تستمر الحياة بشكل مختلف عما هي عليه اليوم".

 

غياب التعليق الرسمي الصيني

حتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الصينية ولا التلفزيون المركزي الصيني أي تعليق على هذه المحادثة التي أثارت اهتمامًا عالميًا.

