خارج السباق الرمضاني، موعد عرض مسلسل "بطل العالم" لفتحي عبد الوهاب

انتهى الفنان فتحي عبد الوهاب من أغلب مشاهد مسلسل “بطل العالم”، الذي يتم تصويره حاليًا بأحد الأستودويهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المفترض أن يعرض المسلسل عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يشارك المسلسل في الموسم الدرامي الشتوى، والذي يبدأ في شهر ديسمبر المقبل وينتهي قبل بدء سباق دراما رمضان.

مسلسل بطل العالم بطولة عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، أحمد عبد الحميد، منى هلا، آدم النحاس وآخرين، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد للعرض فور الانتهاء من التصوير.

من جانب آخر يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في فيلم الست لما الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية رجل أعمال يظهر ضيفا في أحد البرامج الفضائية، وهو ضيف شرف.

وفيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.