الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خارج السباق الرمضاني، موعد عرض مسلسل "بطل العالم" لفتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

انتهى الفنان فتحي عبد الوهاب من أغلب مشاهد مسلسل “بطل العالم”، الذي يتم تصويره حاليًا بأحد الأستودويهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المفترض أن يعرض المسلسل عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يشارك المسلسل في الموسم الدرامي الشتوى، والذي يبدأ في شهر ديسمبر المقبل وينتهي قبل بدء سباق دراما رمضان.

مسلسل بطل العالم بطولة عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، أحمد عبد الحميد، منى هلا، آدم النحاس وآخرين، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد للعرض فور الانتهاء من التصوير.

 

من جانب آخر يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في  فيلم الست لما الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية رجل أعمال يظهر ضيفا في أحد البرامج الفضائية، وهو ضيف شرف.

 

وفيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آخر أعمال فتحي عبد الوهاب الفنان فتحي عبد الوهاب فتخي عبد الوهاب

الأكثر قراءة

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء توضح حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

بعد ارتفاع تعريفة شحن السيارات الكهربائية، كيف تحسب تكلفة شحنتك

خدمات

المزيد

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads