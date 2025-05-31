حسام المندوه: نحرص علي ترسيخ القيم وتنمية المهارات منذ المراحل الأولى في التعليم (فيديو)

بدأ منذ قليل حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي 2024/2025، لـمدارس الحسام المتكاملة للغات، التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، على مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

بدء حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس الحسام علي مسرح المدينة التعليمية

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن هذا الحفل يعد تتويجًا لجهود الطلاب والمعلمين طوال العام الدراسي، مؤكدا أن العروض الفنية والثقافية والاستعراضية التي تم تقديمها تعكس المهارات والمواهب التي تم تنميتها من خلال الأنشطة المدرسية.

وعبر حسام المندوه الحسيني، عن فخره واعتزازه بجهود الكادر التعليمي وأداء الأطفال المميز، مؤكدًا حرص المدارس على ترسيخ القيم وتنمية المهارات منذ المراحل الأولى في التعليم.

كما أشار إلى أهمية التعليم المبكر ودوره في بناء جيل واعٍ ومتميز.

وتولي مدارس الحسام المتكاملة أهمية كبيرة للأنشطة الطلابية، إدراكًا منها لدورها الحيوي في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية والاجتماعية.

وتُعتبر هذه الأنشطة جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني لدى الطلاب.

وتتميز مدارس الحسام المتكاملة بتاريخ حافل في مجال الأنشطة الطلابية، حيث نظمت العديد من الفعاليات المتميزة، منها عروض فنية على مسرح جامعة القاهرة وأوبريتات وطنية مثل "اللي بني مصر"، شارك فيها عدد كبير من الطلاب وأشاد بها الحضور .

كما نظمت المدرسة حفلات تخريج لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، تضمنت عروضًا فنية واستعراضية متنوعة .

ويشهد حفل هذا العام حضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وأعضاء مجلس النواب، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى شخصيات عامة من مختلف المجالات. ويُعد هذا الحفل فرصة لتكريم الطلاب المتميزين والمعلمين الذين ساهموا في نجاح الأنشطة المدرسية.

يُذكر أن الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة مدارس الحسام المتكاملة، والنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، يحرصان على دعم وتطوير الأنشطة الطلابية، إيمانًا منهما بأهميتها في بناء جيل واعٍ ومبدع.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص مدارس الحسام المتكاملة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم وبناء الإنسان.

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