ختام النسخة 14 من مسابقة "روبوفيست" الأمريكية بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية ختام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة "روبوفيست" الأمريكية في مصر، والتي نظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين، وبالشراكة مع شركة تكنوفيوتشر.





شهدت المسابقة مشاركة أكثر من 170 فريقًا طلابيًا من 12 محافظة مختلفة، إلى جانب 65 حكمًا من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى أكثر من 200 متطوع ساهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي الكبير.



وأكدت فعاليات هذا العام مكانة "روبوفيست" كإحدى أكبر مسابقات الروبوت والبرمجة في العالم، والتي تُنظم تحت إشراف جامعة لورانس التكنولوجية بولاية ميشيغان – الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ انطلاقها في مصر قبل 14 عامًا، أصبحت المسابقة منصة وطنية بارزة لاكتشاف وصقل المواهب في مجالات البرمجة والروبوت، ودعم الابتكار لدى الأجيال الجديدة.



وقد تميزت نسخة هذا العام بفتح باب المشاركة لأول مرة أمام الفئات العمرية من 6 سنوات وحتى 17 سنة، بما ساهم في توسيع قاعدة الموهوبين وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة عالميًا في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي. كما أتيحت للطلاب المتميزين فرص الحصول على منح دراسية مقدمة من جامعة لورانس التكنولوجية، بما يعزز مسيرتهم الأكاديمية على مستوى عالمي.



وتضمنت المنافسات عدة فئات عالمية معتمدة، منها Game تحديات سنوية بمهام محددة للروبوتات الذاتية، Exhibition مشروعات ابتكارية مستقلة، BottleSumo منافسات القوة والذكاء لإزاحة الروبوت الخصم، RoboParade عروض روبوتات ذاتية القيادة، RoboArts ابتكارات فنية وموسيقية وحركية باستخدام الروبوتات.



واختتمت الفعالية بإعلان الفرق الفائزة التي ستُمثل مصر في النسخة الدولية الكبرى من "روبوفيست" بالولايات المتحدة، بعد أن أثبتت الفرق المصرية على مدار السنوات قدرتها على المنافسة وحصد جوائز مرموقة ومراكز متقدمة عالميًا.

