وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بالعبور

شريف الشربيني
شريف الشربيني

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال رفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بمدينة العبور، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع الوزير خلال الجولة لشرح تفصيلي عن الأعمال حيث أشار المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز إلى أنها تشمل رفع الكفاءات والصيانة الجارية لكافة مكونات المحطة، وأعمال تنسيق الموقع والأعمال المدنية للمباني والمنشآت وكذلك أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة داخل المحطة ومحيطها.

وأضاف أنه يتم فحص مراحل التنقية والمرشحات ومتابعة أنظمة التوزيع والمعالجة والتأكيد على تطبيق معايير التشغيل القياسية لضمان جودة وكمية المياه المنتجة والالتزام بجداول التنفيذ، والتأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

والجدير بالذكر أن محطة تنقية مياه العبور مليونية الإنتاج وتعد من كبريات محطات التنقية وتقوم بتغذية بعض المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهره الجديدة_ مدينة العبور_ مدينة العبور الجديدة_ مدينة بدر_ مدينة السلام _مدينة النهضة).

