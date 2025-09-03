منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة البحرين في كأس الخليج

أنهى منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة منتخب البحرين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ببطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مدينة أبها السعودية وتختتم منافساتها يوم 9 سبتمبر الجاري.

وخاض منتخب الناشئين تحت 17 سنة مرانا خفيفا اليوم على أحد ملاعب التدريب بمدينة أبها السعودية، استعدادا لمواجهة الغد أمام البحرين

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام العراق

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة هزيمته الثانية أمام منتخب العراق في بطولة كأس الخليج للشباب، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الإثنين الماضي، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية

منتخب مصر يودع كأس الخليج

بهذه النتيجة ودع منتخب مصر تحت 17 سنة بطولة كأس الخليج، بصرف النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات غدا الخميس، أمام منتخب البحرين، خاصة أنه يقبع في مؤخرة المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط.

علاء نبيل يحضر مران منتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام عمان

وكان تلقى منتخب الناشئين تحت 17 سنة، خسارته الأولى أمام المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

