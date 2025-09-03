الأربعاء 03 سبتمبر 2025
عميد المستشرقين الروس في لقاء مفتوح بالقاهرة: مصر وطني الثاني

فاسيلييف، فيتو
قال عميد المستشرقين الروس الكسي فاسيلييف، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تعتبر وطنه الثاني بعد روسيا، لافتا إلى أنه عاش في مصر لمدة طويلة ولديه علاقات شخصية كثيرة مع شخصيات معروفة حتى الوقت الحالي.

وأضاف فاسيلييف: أكن كل الاحترام لمصر وهناك علاقات ومصالح مشتركة كثيرة بين موسكو والقاهرة.

وينظم البيت الروسي بالقاهرة لقاءًا مفتوحًا مع عميد المستشرقين الروس الكسي فاسيلييف بقاعة الندوات بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي.

 

من هو الكسي فاسيلييف

يذكر أن الكسي فاسيلييف دكتور في العلوم التاريخية وعضو أكاديمية العلوم الروسية والرئيس الفخري لمعهد الدراسات الافريقية والخبير المتخصص في مجال تاريخ وسياسة دول الشرق الأوسط وأفريقيا والمبعوث الشخصي السابق للرئيس الروسي في افريقيا والشرق الاوسط لمدة 30 عامًا.

وله العديد من المؤلفات منها كتاب مصر والمصريون والذي تناول فيه تطور المجتمع المصري منذ القدم حتي الوقت الحالي، وكتاب تاريخ العربية السعودية ومؤلفات أخرى عديدة، حيث تناولت تاريخ الأقطار العربية والعلاقات الدولية وترجمت أغلبها إلى لغات العالم، هو حاصل على وسام الشرف ووسام العمل الشجاع.

ومن جانبه صرح فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن لقاء البروفيسور فاسيلييف يعد فرصة طيبة للحوار المباشر بين المثقفين المصريين والمهتمين بالشأن الروسي مع واحد من أبرز المفكرين الروس المعاصرين.

كما صرح شريف جاد مدير النشاط الثقافي بأن ألكسي فاسيلييف ارتبط بمصر في أزمنة مختلفة حيث عاش فيها طالبًا بجامعة القاهرة وعمل فيها مراسلًا لجريدة برافدا الروسية، وتكررت زياراته ككاتب ومفكر كبير كان آخرها العام الماضي بدعوة من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

كما يتيح اللقاء معه معرفة آخر المستجدات في السياسة الخارجية الروسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال حوار مفتوح باللغة العربية التي يجيدها.

