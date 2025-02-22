البيت الروسي بالإسكندرية يحتفل بعيد الربيع (صور)

نظم، البيت الروسي في الإسكندرية، اليوم السبت، احتفالا بعيد الربيع الروسي، المعروف باسم "ماسلينيتسا"، وسط ألعاب وعروض خاصة بالفلكور الروسي بمشاركة واسعه من المصريين المتعاملين مع البيت الروسي والجاليه الروسية.

جاء الاحتفال بمشاركة الجالية الروسية المقيمة في مصر والمصريين المهتمين بالثقافة الروسية، حيث تم تنظيم فعاليات متنوعة تعكس تقاليد هذا العيد الذي يُعتبر من أبرز الأعياد الشعبية في روسيا.

شهد الاحتفال، الذي أقيم في مقر البيت الروسي وسط المدينة، العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، بما في ذلك العروض الفنية والأغاني الشعبية الروسية، بالإضافة إلى ورش عمل حول صناعة الدمى التقليدية والأطباق الروسية الشهيرة المرتبطة بالعيد، مثل "بليني" (الفطائر الروسية). كما تم تنظيم مسابقات وألعاب تقليدية لتعريف الحضور بثقافة وتاريخ هذا العيد الذي يرمز إلى وداع الشتاء وبداية الربيع.

قال مدير البيت الروسي بالإسكندرية "ارسيني ماتيوسشينكو، إن هذا الاحتفال يهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين الروسي والمصري، وإتاحة الفرصة للمصريين للتعرف على التقاليد الروسية العريقة.

وأضاف: "عيد الربيع الروسي هو مناسبة لتجمع العائلات والأصدقاء، ونحن سعداء بمشاركة هذه الفرحة مع أصدقائنا في الإسكندرية".

و أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا الاحتفال الذي وصفوه بأنه فرصة فريدة للتعرف على جانب جديد من الثقافة الروسية، معربين عن أملهم في استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تقريب الثقافات.

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