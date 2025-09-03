الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

لطلاب الدبلومات الفنية، أسئلة يبحث عن إجابتها الكثيرون عند تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
 وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الشهادات الفنية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم لاختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وذلك استعدادًا لبدء أعمال تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، غدًا الخميس.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الشهادات الفنية بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الانفوجرافات الحالية العديد من الأسئلة التي يبحث الطلاب عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

هذا، وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
 

الشهادات الفنية التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الالكتروني تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد طلاب الدبلومات الفنية طلاب الشهادات الفنية

