حبس وتعويض، حيثيات الحكم ضد أنوسة كوتة في واقعة "نمر سيرك طنطا"

كشفت محكمة جنح طنطا عن حيثيات حكمها الصادر بإدانة مدربة النمور أنوسة كوتة في واقعة الهجوم المفزع الذي تعرّض له أحد العاملين داخل سيرك طنطا من أحد النمور خلال العرض، وأسفر عن بتر ذراعه اليسرى، بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامها بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه.

وقائع الحادث المأساوي

تعود تفاصيل القضية إلى أحد عروض السيرك التي كانت تقدمها المدربة أنوسة كوتة بمدينة طنطا عندما هجم نمر مفترس على العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح البالغ من العمر 32 عامًا أثناء وجوده قرب القفص لتنفيذ تعليمات عمله.

ووفقًا لشهادته فإن الهجوم وقع بشكل مفاجئ أثناء ربطه للنمر من خارج القفص، حيث غرس الحيوان أنيابه في ذراعه مسببًا تهتكًا شديدًا وقطعًا بالأوعية الدموية انتهت ببتر الذراع أعلى مفصل الكوع بحسب التقارير الطبية الرسمية.

ورغم تأكيد المجني عليه في التحقيقات أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث وأنه يعتبره قضاءً وقدرًا إلا أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن إهمال جسيم في إجراءات الأمان والسلامة داخل السيرك.

نتائج التحقيق والتقارير الفنية

استندت النيابة العامة في اتهام المدربة إلى تقارير لجنة الطب البيطري ومعاينة لجنة السيرك والتي أوضحت وجود مخالفات صارخة كان أبرزها:

عدم وجود سجل تطعيمات أو تحصينات دورية للحيوانات المفترسة داخل السيرك.

غياب طبيب بيطري مسؤول وقت وقوع الحادث وهو ما يعد مخالفة قانونية صارخة.

انعدام أدوات الإسعاف الأولي أو وجود أي وسيلة لتهدئة الحيوانات مثل المسدسات المخصصة لذلك.

قصور في وسائل التأمين داخل وخارج القفص، سواء لحماية العاملين أو الجمهور.

حكم المحكمة وأسانيده القانونية

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدربة قصّرت في أداء واجبها المهني بصفتها المسؤولة عن العرض والمكلفة بتأمينه ولم تتخذ التدابير الاحترازية الكافية التي كان من الممكن أن تمنع وقوع الحادث.

وذكرت المحكمة أن الإهمال الجسيم من المدعى عليها تسبب بشكل مباشر في إصابة العامل رغم ما ظهر منها من محاولات لإيقاف النمر أثناء الهجوم إلا أن هذه المحاولات جاءت متأخرة ولم تُجنّب العامل الخطر.

استندت المحكمة في قرارها إلى مواد 244 (فقرة 1 و2) و377 من قانون العقوبات والتي تنص على مساءلة أي شخص عن الإصابة التي تنتج عن الإهمال أو التقصير المهني.

خلاصة الحيثيات: مسؤولية مهنية مباشرة

وشددت المحكمة في ختام حيثياتها على أن المدربة بصفتها مقتنية لحيوانات مفترسة ومقدمة للعروض أمام الجمهور تتحمل مسؤولية كاملة عن تأمين العرض ومحيطه.

وأن الإهمال في تنفيذ قواعد السلامة يمثل إخلالًا جسيمًا بأخلاقيات المهنة وقواعدها ويعد سببًا مباشرًا في إحداث الإصابة الجسيمة التي لحقت بالمجني عليه.

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