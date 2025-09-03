الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بمشاركة البنك الأهلي، نتيجة قرعة البطولة العربية لليد في الكويت

الاتحاد العربي لكرة
الاتحاد العربي لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن مجموعات البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 سبتمبر الجاري، بالكويت.

وجاءت مجموعات البطولة العربية كالتالي:

المجموعة الأولى: الكويت الكويتي - الأهلي القطري - النفط البصرة العراقي - كاظمة الكويتي - الطليعة السوري.

المجموعة الثانية: البنك الأهلي المصري - الحشد العراقي - قطر القطري - الصليبخات الكويتي - الشباب السوري - النواعير السوري.

وتشهد البطولة العربية للأندية مشاركة 11 فريقا وهي، الكويت والصليبخات وكاظمة (الكويت)، والشباب الرياضي والطليعة والنواعير (سوريا)، والأهلي وقطر (قطر)، الحشد والنقط البصرة  (العراق)، والبنك الأهلي المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، قد أعلن في وقت سابق، ترشيح فريق البنك الأهلي للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية بالكويت.

