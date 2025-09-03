الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

للمرة الثانية، اتحاد الكرة يمدد فترة الاشتراك ببطولة كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

قرر اتحاد الكرة مد سداد الاشتراك في مسابقة كأس مصر لموسم 2025-2026 حتى غدا الخميس 4 أغسطس الجاري، بدلا من الموعد السابق 25 أغسطس الماضي.

وكان اتحاد الكرة أعلن الشهر الماضي مد الاشتراك في مسابقة كأس مصر حتي الإثنين  25 أغسطس بدلًا من الموعد السابق يوم 18 أغسطس الماضي قبل مد الاشتراك مرة أخري حتي غدا الخميس.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت خطابات إلى أندية القسم الأول والثاني والثالث والرابع بشأن المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026.

وأخطرت إدارة المسابقات الأندية بضرورة تحديد الملعب الأساسي والاحتياطي التي ستقام عليه مبارياتها في مسابقة مصر كأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة مسابقة كاس مصر كأس مصر بطولة كأس مصر

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يحتفي بمحمد صلاح: "حضر الأفضل فوجب الاحتفال"

مركز المنتخبات الوطنية يوفر لخزينة اتحاد الكرة 350 مليون جنيه سنويا

الأكثر قراءة

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لأسرة الشهيد خالد شوقي (صورة)

بعد سرقة نمر أنوسة كوتة، هل تتورط مدربة الأسود الشهيرة في أزمة قانونية جديدة؟

قرار مفاجئ للأهلي حول استمرار النحاس مديرا فنيا للفريق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads