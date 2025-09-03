للمرة الثانية، اتحاد الكرة يمدد فترة الاشتراك ببطولة كأس مصر

قرر اتحاد الكرة مد سداد الاشتراك في مسابقة كأس مصر لموسم 2025-2026 حتى غدا الخميس 4 أغسطس الجاري، بدلا من الموعد السابق 25 أغسطس الماضي.

وكان اتحاد الكرة أعلن الشهر الماضي مد الاشتراك في مسابقة كأس مصر حتي الإثنين 25 أغسطس بدلًا من الموعد السابق يوم 18 أغسطس الماضي قبل مد الاشتراك مرة أخري حتي غدا الخميس.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت خطابات إلى أندية القسم الأول والثاني والثالث والرابع بشأن المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026.

وأخطرت إدارة المسابقات الأندية بضرورة تحديد الملعب الأساسي والاحتياطي التي ستقام عليه مبارياتها في مسابقة مصر كأس.

