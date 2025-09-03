عامر حليحل عن "صوت هند رجب": "لم يكن فيلمًا بل كان واجبًا"

تحدث طاقم عمل فيلم “صوت هند رجب”، عن تجربتهم في صناعة الفيلم المستوحى من قصة حقيقة، عن الطفلة الفلسطينية هند، خلال مؤتمر الفيلم في مهرجان فينيسيا.

وقال الممثل عامر حليحل،:"كممثل، عادةً ما تفكر في كيفية تحويل المادة وجعلها خاصة بك لتكون قابلة للتصديق والتواصل على الشاشة.، ومع ذلك، لم يتطلب صوت هند رجب هذه العملية المحددة.. كانت القصة كامنة فينا منذ عام ونصف بالفعل - لم يكن فيلمًا، بل كان واجبًا".

فيما قالت سجي كلاني: "السؤال الحقيقي هو: "كيف سمحنا لطفلةٍ أن تستجدي النجاة، المساعدة؟" ثم ظهرت كلمة "كفى" - كفى من التجريد من الإنسانية، والاحتلال، والموت، والجوع.. كنا بحاجة للتعبير عن رأينا في هذا الموضوع، في صوت هند رجب، لم يكن هناك تمثيل: كان أداء هذه الأدوار، على الرغم من حزنه، سهلًا. كان الأمر ببساطة أن تكون إنسانًا كريمًا".

مؤتمر فيلم صوت هند رجب

وعقد منذ قليل، المؤتمر الصحفي، لفيلم صوت هند رجب، ضمن فعاليات الدورة ٨٢ لمهرجان فينيسيا السينمائي، بحضور طاقم عمل الفيلم.

وقالت الممثلة الفلسطينية كلارا خوري، خلال المؤتمر الصحفي:""شعرتُ أنه من واجبي والتزامي، كفنانة، أن أروي هذه القصة. ولأن “صوت هند رجب مستوحى”، من أبطال فلسطين، فقد تحدثنا جميعًا إلى الناس الحقيقيين.. شعرنا جميعًا بمسؤولية مُلحة للاستجابة لصوت هند رجب".

ويعرض مساء اليوم الأربعاء، فيلم “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ضمن فعاليات الدورة ٨٢، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فيلم “صوت هند رجب”، يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، وينافس علي الفوز بجائزة الأسد الذهبي.

تفاصيل فيلم "صوت هند رجب

فيلم “صوت هند رجب”، من إخراج وكتابة المخرجة التونسية الشهيرة كوثر بن هنية، ويتناول قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب (من مواليد 3 مايو 2018 – وتوفيت في 29 يناير 2024)، التي استُهدفت ونُفذ ضدها هي وأسرتها عملية قتل وحشية، وعُثِر عليها محاصَرة داخل سيارتها، بينما كانت على اتصال هاتفي مع متطوعي الهلال الأحمر الذين حاولوا إنقاذها.

الفيلم من إنتاج شركات عدة، أبرزها، Plan B Entertainment (شركة براد بيت)، وFilm4 وMBC Studios وMime Films وTanit Films، كما يُذكر أن المنتجين التنفيذيين هم: ناديم شيخروه، أوديسا راي (Odessa Rae)، وجيمس ويلسون (James Wilson).

أما عن كبار النجوم والمخرجين العالميين المشاركين كمنتجين تنفيذيين (Executive Producers)، فهم بالفعل، الممثل العالمي براد بيت، والممثل الحائز علي الأوسكار خواكين فينيكس، وروني مارا، وألفونسو كوارون، الذين انضموا لطاقم عمل الفيلم، قبل عرضه في مهرجان فينيسيا، ليأكدوا بذلك تأديهم للقضية الفلسطينية، وتعاطفهم مع الطفلة الفلسطينية التي قتلت بطريقة وحشية هي وعائلتها، بالإضافة إلى جوناثان غليزر، وجيميما خان، فرانك جيسترا وغيرهم.

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس الماضي إلى 6 سبتمبر الجاري، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

أفلام مهرجان فينيسيا

تضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska.

تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيرين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

