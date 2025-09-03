الأربعاء 03 سبتمبر 2025
اقتصاد

الضرائب: أصدرنا ما يزيد على 1.6 مليار فاتورة إلكترونية

رشا عبد العال رئيس
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إننا أصدرنا ما يزيد عن 1,6 مليار فاتورة إلكترونية وأكثر من  1,6 مليار إيصال إلكتروني، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية  بالتحول للمنظومات الرقمية، داعيةً إلى ترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية، وزيادة الوعي بأهمية الاحتفاظ بالإيصال الإلكتروني لضمان حق المستهلك في تبديل أو استرجاع المشتريات، والفاتورة الإلكترونية لحماية التجار من المخاطر حول مصدر البضاعة والصفقات المشبوهة.

مظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يستهدفان أيضًا حصر كافة المعاملات في المجتمع الضريبي، على نحو يسهم في جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية والقضاء على التعاملات الوهمية، بالإضافة إلى توفير كم ضخم من بيانات التعاملات التجارية؛ التي تفيد في وضع مؤشرات وأنماط الاستهلاك بما يدعم صناعة القرار على المستوى الاقتصادي. 

ونوهت رشا عبد العال على الممولين/ المكلفين المخاطبين بالقرار رقم (281) لسنة 2025 الخاص بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، ضرورة الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، كما يجب  الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري.

وتابعت، أن المصلحة وفرت كافة المعلومات حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على الموقع الرسمي للمصلحة وعلى الصفحات الرسمية على الفيسبوك واليوتيوب. كما أتاحت المصلحة دليلًا على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال «دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني» على الرابط التالي من هنا.

