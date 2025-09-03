الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى

أعلن الجيش البولندي اليوم الأربعاء، وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى ونشر طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي.

 حشد القوات وكافة الموارد المتاحة

وأفاد مركز قيادة العمليات بالجيش البولندي - في بيان نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم حشد القوات وكافة الموارد المتاحة تحت قيادة الجيش لتأمين المجال الجوي للبلاد، كما تم نشر طائرات مقاتلة ووضع أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار الأرضية في حالة تأهب.

الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى ضمان الحفاظ على أمن الأراضي المتاخمة لأوكرانيا

وأوضح مركز القيادة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى ضمان الحفاظ على أمن الأراضي المتاخمة لأوكرانيا، وأنه جار مراقبة الوضع عن كثب.

