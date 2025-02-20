حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

صدم مالك مستودع في بولندا عندما عثر على حطام لصاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك في حديقة منزله.

المرحلة الثانية من صاروخ “فالكون 9”

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، استيقظ آدم بوروكي، صاحب المنزل، ليجد جسما يشبه خزانا منفجرا بالقرب من سور حديقته. وبعد الاتصال بالطوارئ، أكدت الشرطة أن الحطام يعود إلى المرحلة الثانية من صاروخ "فالكون 9"، الذي أُطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في وقت سابق من شهر فبراير الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، آنا كلوغ: "أبلغ المالك عن جسم كبير بحجم 1.5 متر × 1 متر، ظهر فجأة رغم أن المكان كان مغلقا".

إدارة الأمن الفضائي التابعة لوكالة الفضاء البولندية

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أندريه بوروفياك: "نظرا لأن المرحلة الثانية من الصاروخ كان متوقعا أن تدخل الغلاف الجوي فوق بولندا صباح اليوم، قمنا بإخطار وكالة الفضاء البولندية. نحن نتحقق من كيفية وصول الجسم إلى هذا الموقع، لكن المهم أن أحدا لم يتأذ".

وأكدت إدارة الأمن الفضائي التابعة لوكالة الفضاء البولندية على موقعها الإلكتروني أن "دخولا غير متحكم به للمرحلة الثانية من صاروخ فالكون 9 حدث بين الساعة 04:46 و04:48 يوم 19 فبراير 2025 فوق بولندا". وأشارت إلى أن الجسم تم تحديده برقم NORAD/COSPAR ID 62878/2025-022Y.

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