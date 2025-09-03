الأربعاء 03 سبتمبر 2025
ضبط أكثر من 16 ألف مخالفة تموينية خلال عام بكفر الشيخ

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ: إن الحملات الرقابية التموينية المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن تحرير 16 ألفا و503 مخالفات متنوعة خلال عام.

وأشار إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو تداول سلع مغشوشة، مشددًا على أن "المواطن أولًا" هو المبدأ الأساسي الذي تُبنى عليه كافة الإجراءات.

وأوضح أن قطاع التموين شهد جهودًا مكثفة خلال عام 2024/2025 لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، منوها إلى أنه تم تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة تراوحت بين 15% و35%، وتم إقامة 14 سوقًا لليوم الواحد، ومعارض "أهلًا رمضان"، و"أهلًا مدارس"؛بمراكز ومدن المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بجانب توريد أكثر من 263 ألفا و37 طنا من القمح المحلي، بزيادة 16 ألفا و422 طنا عن الموسم الماضي.

