الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بألبومه الجديد، عمرو دياب ملك تريند اليوتيوب شهرين متتاليين

عمرو دياب، فيتو
أظهرت بيانات موقع "يوتيوب" استمرار تصدر ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد لقائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (تريند) في عدد من الدول العربية على مدار شهرين متتاليين، وهي الفترة الأطول لألبوم غنائي عربي في تاريخ المنصة.

 

ووفقًا للبيانات، حافظ الألبوم على وجوده في قائمة التريند اليومية في أسواق رئيسية مثل مصر، والسعودية، والإمارات، كما أن الأغاني المنفردة من الألبوم، ومن بينها "خطفوني" و"يا بخته"، تصدرت قوائم الفيديوهات الموسيقية في عدة أسابيع.

يُذكر أن الألبوم هو الإنتاج الغنائي الأخير لعمرو دياب الذي تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين الشباب.

 

