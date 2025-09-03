الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رئيس جامعة جنوب الوادي: معامل التنسيق الإلكتروني جاهزة لاستقبال طلاب الشهادات الفنية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الشهادات الفنية الراغبين في تسجيل رغباتهم، وذلك خلال الفترة من الخميس ٤ وحتى السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة أن جميع معامل التنسيق مزودة بأحدث الأجهزة، وتم تجهيزها بكوادر مدربة لتقديم الدعم الفني والإرشاد للطلاب وأولياء أمورهم خلال عملية تسجيل رغباتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص كل عام على توفير بيئة مناسبة ومناخ منظم يضمن سهولة إدخال البيانات ودقة الاختيارات.

سير العمل داخل معامل جامعة قنا

وأضاف "عكاوي" أن فرق الدعم الفني ستتواجد يوميًا طوال فترة التنسيق لتقديم المساعدة للطلاب، والإجابة عن استفساراتهم، والتأكد من سير العمل بشكل منظم يراعي الإجراءات المعلنة من الوزارة.

وأشار على فكرى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة إلى أن الجامعة  خصصت معامل الحاسب الآلي بالطابق السفلي بمبنى مجمع المكتبات المركزية بالجامعة لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، مع توفير كافة التسهيلات الممكنة لدعم الطلاب وتسهيل إجراءات التنسيق.

