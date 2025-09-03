جامعة القاهرة ضمن المراكز الأولى لتجمعات العلوم والتكنولوجيا بمؤشر الابتكار العالمي

أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، تقريرا عن تجمعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار “مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025”، والذي كشف عن تقدم تجمع القاهرة إلى المركز 83 عالميًا ضمن أفضل 100 تجمع للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مقارنة بالمركز 95 في العام الماضي 2024.

تقدم تجمع القاهرة في مؤشر الابتكار

وتُعد القاهرة التجمع المصري الوحيد الذي دخل هذه القائمة المرموقة، حيث احتلت المركز 83 عالميًا من حيث حجم براءات الاختراع، والأبحاث العلمية، وتمويل رأس المال المخاطر، كما احتلت المركز 100 من حيث الكثافة السكانية للنشاط الابتكاري.

وكشف التقرير عن أن جامعة القاهرة لعبت الدور الأبرز في هذا التقدم، حيث جاءت في المركز الأول ضمن المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأكثر نشرًا للأبحاث من تجمع القاهرة، إذ نشرت الجامعة 6,059 بحثا علميًا، بما يمثل 24% من إجمالي الإنتاج البحثي بالقاهرة، متفوقة على كافة المؤسسات البحثية الأخرى.

شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذا الإنجاز يبرهن على أن جامعة القاهرة شريك رئيسي في تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويعزز مكانة مصر عالميًا.

وأوضح أن الجامعة لا تكتفي بالنشر العلمي المتميز، بل تسعى لتحويل مخرجاته إلى تطبيقات وصناعات مبتكرة، ولافتًا إلى تأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية التي يعد نموذجًا عمليا لهذا التوجه.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: إن مساهمة جامعة القاهرة بربع الإنتاج البحثي لتجمع القاهرة يعد دليلا واضحا على ريادتها الإقليمية والدولية، وعلى التزامها بتهيئة بيئة أكاديمية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأكدت الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، على أن بلوغ تجمع القاهرة للمركز 83 عالميا في مؤشر الابتكار لعام 2025 هو ترجمة للأثر المباشر لسياسات جامعة القاهرة في دعم تطبيقات البحث العلمي وربط المعرفة بالاقتصاد والمجتمع.

يأتي هذا التقدم الملموس في مؤشر الابتكار العالمي متسقًا مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع الابتكار والبحث العلمي في صميم استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

