بتوجيهات عاجلة من المحافظ، حملة مرورية مكبرة بشوارع الدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع أي تجاوزات وقرارات فورية لحماية حقوق المواطنين وشن حملات مستمرة ومكثفة لضبط الحالة المرورية بالشوارع.

منع أي تقسيم عشوائي للخطوط يرهق المواطنين

وتنفيذًا لهذه التوجيهات وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، واصلت الإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العميد حاتم طه حملاتها المرورية الموسعة خلال الفترة المسائية لضبط الحالة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، والتأكد من التزام سائقي سيارات التاكسي والسرفيس بالتعريفة المقررة وتشغيل العداد، ومنع أي تقسيم عشوائي للخطوط يرهق المواطنين.

الشوارع المستهدفة في الحملات المرورية

شملت الحملة شوارع الجيش، وجيهان، وعبد السلام عارف، حيث تم ضبط عدد من المخالفات التي تنوعت بين عدم تشغيل العدادات، والتلاعب في التعريفة، وتقسيم الخطوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالفين بشكل فوري.

وأكد اللواء "مرزوق" أن استمرار الحملات على مدار اليوم يأتي ضمن خطة شاملة لإحكام السيطرة على المنظومة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع الحيوية، مشددًا على أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن لن تتهاون مع أي تجاوزات تضر بمصالح المواطنين أو تعيق حركتهم.

التزام السائقين بالعدادات والتعريفة المقررة أولوية

وأشار "المحافظ " إلى أن حماية حقوق المواطنين وضمان التزام السائقين بالعدادات والتعريفة المقررة أولوية قصوى، مشددًا على أن الحملات ستستمر ليلًا ونهارًا حتى تحقيق الانضباط الكامل في شوارع المدينة.

كما دعا "مرزوق" المواطنين إلى المشاركة الفعالة في دعم جهود الحملات المرورية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي أو السرفيس، سواء في التعريفة أو تشغيل العداد، وذلك لضمان تحقيق الشفافية وحماية حقوق الركاب.

