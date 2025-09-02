تحرير 265 مخالفة تموينية لأصحاب مخابز في الدقهلية

قاد المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة مفاجئة على المخابز بنطاق السنبلاوين، وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات وجودة الخبز المقدم للمواطنين.

وكيل تموين الدقهلية يترأس الحملات

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وبناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، منها نقص وزن الرغيف، وتجميع الدقيق، وعدم الالتزام بالمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كثفت جهودها بالأسواق لإحكام الرقابة

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات، كما كثفت جهودها بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

المرور على المخابز لضبط المخالفين

وفي السياق نفسه، تابع ياسر محمود عزت، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

وقد أسفرت الحملات التي نُفذت على مدار يومين (من 1/9/2025 حتى 2/9/2025) عن ضبط 292 مخالفة متنوعة.

حملات في 10 مراكز بالدقهلية

•في مجال المخابز:

تم تحرير 265 مخالفة كالآتي:

حررت الإدارات التموينية (نبروه – دكرنس – المنزلة – طلخا – بلقاس – السنبلاوين – مركز ميت غمر – بني عبيد – تمي الأمديد – مركز المنصورة) خلال حملاتها الرقابية هذه المخالفات التي تنوعت ما بين:

102 محضر نقص وزن (6 - 28)

67 محضر تصرف دقيق (1905 شيكارة).

عدد 3 محضرعدم إعطاء بون صرف

عدد 10 محضر عدم نظافة أدوات عجين.

25 محضر عدم وجود سجل

محضر عدم وجود ميزان

46 محضر عدم وجود قائمة بيانات

15 محضر مواصفات

9 محضر غلق بدون إذن

3 محضر انتهاء من الإنتاج

2 محضر تجميع بطاقات بعدد 341 بطاقة

3 محضر تجميع دقيق بعدد 19 شيكارة

محضر توقف جزئي

محضر عدم وجود ماكينة

2 محضر تعدٍ علي حملة



•في مجال الأسواق (27 مخالفة) كالآتي:

عدد 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

عدد 1 محضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 1 محضر انتهاء صلاحية

عدد 4 محضر غش تجاري.

عدد 6 محضر تبديد

وشملت المضبوطات:

٦براميل شراب جلوكوز،٥٠كرتونة حلوي، ١٥٠باكية عصير مختلفة، دقيق مدعم، ٤٠ عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية.

