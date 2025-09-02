الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
ظهور جديد للفنانة السعودية أسيل عمران بعد أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)

أسيل عمران. فيتو
وصلت منذ قليل النجمة السعودية أسيل عمران إلي العرض الخاص لفيلمها الجديد ضي، المقام حاليا في مول مصر

ويعد هذا أول ظهور للفنانة السعودية أسيل عمران  بعد أزمتها الصحية الأخيرة ، وتألقها مع تامر حسني في كليب حوا، وكليب ناسيني ليه من ألبوم  ناسيني ليه 

فيلم ضي


فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي، الفيلم سيتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

