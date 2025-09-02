ظهور جديد للفنانة السعودية أسيل عمران بعد أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)

وصلت منذ قليل النجمة السعودية أسيل عمران إلي العرض الخاص لفيلمها الجديد ضي، المقام حاليا في مول مصر

ويعد هذا أول ظهور للفنانة السعودية أسيل عمران بعد أزمتها الصحية الأخيرة ، وتألقها مع تامر حسني في كليب حوا، وكليب ناسيني ليه من ألبوم ناسيني ليه

فيلم ضي



فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي، الفيلم سيتم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية بداية من الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.