إلهام شاهين: أستعد لـ مشروع سينمائي جديد بداية أكتوبر

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تحضر لمشروع فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، لكنه في مرحلة الكتابة.

وأضافت إلهام شاهين لـ فيتو، إن المشروع في طور الكتابة حاليا، وعلى بداية شهر أكتوبر قد نبدأ العمل فيه.

الفنانة إلهام شاهين

كانت الفنانة إلهام شاهين كشفت في وقت سابق حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية في المناهج التعليمية، قائلة إنها شائعة غير صحيحة، معقبة: "دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب واللي بتصدق".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "اللي قال عني الكلام ده ينزل الفيديو اللي قولت فيه كده، أكيد لو الكلام اللي قولته هيبقى مسجل في جهة ما، أنا بستغرب من اللي عمل كده وهو شخص مستفز وعمل كده علشان الناس تهاجمني واللي عملوا كده لجان سوشيال ميديا، واللي بيعلق مصدق ليه، هل أنت شوفتني أنا قولت كده!؟

