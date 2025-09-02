الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إلهام شاهين: أستعد لـ مشروع سينمائي جديد بداية أكتوبر

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تحضر لمشروع فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، لكنه في مرحلة الكتابة.

وأضافت إلهام شاهين لـ فيتو، إن المشروع في طور الكتابة حاليا، وعلى بداية شهر أكتوبر قد نبدأ العمل فيه.

 

الفنانة إلهام شاهين

كانت الفنانة إلهام شاهين كشفت في وقت سابق حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية في المناهج التعليمية، قائلة إنها شائعة غير صحيحة، معقبة: "دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب واللي بتصدق".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "اللي قال عني الكلام ده ينزل الفيديو اللي قولت فيه كده، أكيد لو الكلام اللي قولته هيبقى مسجل في جهة ما، أنا بستغرب من اللي عمل كده وهو شخص مستفز وعمل كده علشان الناس تهاجمني واللي عملوا كده لجان سوشيال ميديا، واللي بيعلق مصدق ليه، هل أنت شوفتني أنا قولت كده!؟

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهام شاهين الفنانة إلهام شاهين مسيرة إلهام شاهين الفن

الأكثر قراءة

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

وزير خارجية بريطانيا يوجه الشكر لمصر لهذا السبب

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية عبير الأباصيري (فيديو)

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

أمير عبد الحميد يقترب من تدريب حراس المرمى بالأهلي

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لرؤية الأسد في المنام

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads