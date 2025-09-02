حملات أمنية لإخلاء أسفل كوبري الكيلو 21 بالإسكندرية من المدمنين والمشردين

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملات موسعة اسفل وبنطاق كوبري الكيلو ٢١ وأخلته من المشردين والمدمنين وجرى تمشيط المنطقة كاملا، بعد انتشار المدمنون والمشردون بالمنطقة وورود شكاوي من الأهالي وسط حاله من الهلع بينهم.

دوريات أمنية أسفل كوبري الـ٢١

وتم وضع سيارات نجدة وقول أمني يجوب الطريق لمنع عودة هؤلاء المدمنون والمشردون لأسفل كوبري الـ٢١، واستوقفت عددا منهم لاستجوابهم بعد أن اشتكى أهالي المنطقة من ممارسات فاضحة وبلطجة خلاف تعاطي المخدرات.

الأهالي تشيد بالحملات وتطالب باستمرارها

وأشاد أهالي المنطقة بالتحرك والاستجابة السريعة لأجهزة الأمن وعلى رأسها مباحث وقسم شرطة العامرية أول وإخلاء المنطقة الحيوية من هؤلاء المدمنون والمشردون والذين تحولوا إلى ما يشبه الزومبي، وبات الأهالي في خوف ورعب على أولادهم خاصة أنه في بعض الأحيان كان يتعرضوا للكبير والصغير.

وطالب الاهالي منطقة الكيلو ٢١ باستمرار التواجد الأمني ومنع عودتهم مرة أخري وايداعهم مصحات الإدمان وحبس المجرمين منهم وتدخل المجلس القومي للطفولة خاصة أنه نتج عن تعايشهم خلال الفترة الماضية اطفال صغار بعضهم اختفي والبعض الآخر لازال موجود.

