رأسية وليد الكرتي في الأهلي الأبرز، الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بالجولة 5 للدوري

كشفت رابطة الأندية عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

 

الأهداف المرشحة لأفضل هدف بالجولة 5

وضمت الأهداف المرشحة كل من هدف وليد الكرتي لاعب بيراميدز في مرمى الأهلي وهدف عمرو السولية لاعب سيراميكا في مرمى المقاولون العرب وهدف أحمد فاروق لاعب وادي دجلة في مرمى الزمالك وهدف عبد الرحيم دغموم لاعب المصري في مرمى كهرباء الإسماعيلي.

 

الصورة

 

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

1- المصري 11 نقاط
2- الزمالك 10 نقاط
3- مودرن سبورت 10 نقاط
4- بتروجيت 9 نقاط
5- بيراميدز 8 نقاط
6- إنبي 8 نقاط
7- غزل المحلة 7 نقاط
8- سموحة 7 نقاط
9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
10- وادي دجلة 7 نقاط
11- زد 6 نقاط
12- الجونة 6 نقاط
13- الأهلي 5 نقاط
14- الحدود 5 نقاط
15- الجيش 5 نقاط
16- البنك الأهلي 4 نقاط
17- الإسماعيلي 4 نقاط
18- الاتحاد 4 نقاط
19- المقاولون العرب نقطتان
20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
21- فاركو نقطة واحدة 
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2025 

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 


المقاولون  0 -1  سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية 

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود 

سموحة 0-0 بتروجت 

وادي دجلة 2-1 الزمالك 

فاركو - راحة

 

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

