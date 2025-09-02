كابتن منتخب مصر لكرة المشردين بعد التتويج بكأس العالم: مكناش مصدقين (فيديو)

أكد مصطفى شيكا كابتن منتخب مصر للأطفال بلا مأوى، المتوج ببطولة كأس العالم لكرة المشردين بعد فوزه على منتخب البرتغال في المباراة النهائية التي أقيمت بالنرويج أن اختيار الفريق وراءه حكاية طويلة.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الستات"، تقديم الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، على فضائية "النهار"، إن منتخب مصر أطفال بلا مأوي، بدأت قصته فى 2003، وأن إحدى الشركات هي صاحبة الفكرة، وهى التى كونت المنتخب من الأطفال الذين يواجهون ظروفا صعبة فى حياتهم ولا يستطيعون تحقيق أحلامهم فى الانضمام لأى فرق رياضية.



وأضاف:" لم نصدق أنفسنا ونحن نرفع علم مصر ونغني النشيد الوطني في النرويج بعد الفوز".

وعن آلية اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة، أكد مصطفى شيكا أن المنتخب مكون من مجموعة من الشباب بلا مأوى، بعضهم يقيم في دور أيتام، وآخرون بلا أسر أو دعم عائلي، لكن ما جمعهم كان حلمًا واحدًا وهو إثبات الذات وتحقيق إنجاز باسم مصر: "كلنا ملناش أهل أو سند، لكن كان عندنا هدف واحد: ننجح ونوصل.. كنا بندوّر على فرصة نثبت بيها نفسنا قدام العالم، والبطولة دي كانت فرصتنا الوحيدة".

وأكد “شيكا” أن ما وحّد صفوف الفريق لم يكن فقط التدريب أو المعسكر، بل المعاناة المشتركة والتجربة الإنسانية الصعبة التي مر بها كل فرد في الفريق، مضيفًا: "كل لاعب في الفريق عنده حكاية.. وكلنا اجتمعنا على هدف إننا نغير حكايتنا دي.. ونكتب بداية جديدة في كرة القدم".

يذكر أن بطولة كأس العالم للمشردين تعد من المبادرات العالمية التي تهدف إلى دمج الفئات المهمشة مجتمعيًا من خلال كرة القدم، وتقام بشكل دوري بمشاركة عشرات الدول، وبهذا الإنجاز، كتب منتخب مصر للمشردين اسمه بحروف من نور، في سجل الشرف العالمي، ليؤكد أن الإرادة أقوى من الظروف، وأن الحلم ممكن مهما كانت البداية صعبة.

