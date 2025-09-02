محافظ بورسعيد: 34 ألف فدان إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز العام الجاري بالمحافظة

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز هذا العام في بورسعيد بلغت ٣٤ ألف فدان، منهم ٣٠ ألف فدان في جنوب بورسعيد و٤ آلاف فدان في سهل الطينة شرق المحافظة.

إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز هذا العام ببورسعيد ٣٤ ألف فدان

وأضاف محافظ بورسعيد في تصريحات صحفية صادرة أن متوسط الإنتاجية بلغ ٣,٥أطنان بالنسبة للفدان الواحد في جنوب بورسعيد، بينما تجاوزت نسبة ٢,٥ طن في سهل الطينة بشرق المحافظة.

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز، فيتو

محافظ بورسعيد يعلن تقديم كافة التسهيلات للمزارعين

وأكد المحافظ أنه جرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على الحصاد، لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين خلال عملية زراعة وحصاد المحصول

وشهد اللواء اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، حصاد محصول الأرز بأحد حقول جمعية بحري ناصر الزراعية جنوب بورسعيد، حيث رافقه المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والجهات المختصة من الزراعة والري ببورسعيد

جدير بالذكر أن محصول الأرز من المحاصيل الاستراتيجية وتأتي بورسعيد من ضمن ٩ محافظات تنتج المحصول، حيث يعد محصول الأرز بالإضافة لكونه وجبة أساسية فهو يسهم في تحقيق التوازن في نسبة الملوحة بالتربة ويعيد خصوبة الأرض الزراعية ويعوضها بالعناصر الأساسية اللازمة والمفيدة للتربة، بالإضافة إنه يتم إعادة استخدام قش الأرز بدلا من حرقه، في إنتاج الأعلاف، وقد قامت مديرية الزراعة ببورسعيد بتوفير الأسمدة والتقاوي للمزارعين بنسبة ١٠٠ ٪، بالإضافة إلى توفير 444 حقل إرشادي للمزارعين.

