جولة افتراضية بشقق جنة دمياط الجديدة بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولة افتراضية في شقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة شقق جنة مصر بمدينة دمياط الجديدة جنة، والمشروع إسكان فاخر، يقدم وحدات سكنية بمساحات متنوعة، وتطرح 62 شقة بالمدينة بمساحات 100 - 150 مترا مربعا.

ولإجراء جولة افتراضية بشقق جنة دمياط الجديدة للرابط من هنا



وكشفت وزارة الإسكان عن شروط التقديم على شقق مبادرة بيتك فى مصر والتى تطرحها بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، ويتضمن طرح ١٣٨٠ وحدة سكنية.

شروط التقديم كالتالي:

-أن يكون الحاجز مصري الجنسية ومن المقيمين بالخارج

-ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما فى تاريخ الحجز

-يحق للأسرة التقديم لحجز أكثر من وحدة

-يجوز للفرد التقدم لحجز أكثر من وحدة

-يقر المستخدم أنه مسئول عن صحة المستندات المقدمة عند الحجز

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن طرح نحو ٣٠٠٠ وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات، حيث يشمل الطرح الأول وحدات إسكان "متوسط وفاخر" في كل من: مشروع "ديارنا" بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة) و"سكن مصر" بمدن (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و"دار بمصر" بمدينتي (بدر – برج العرب الجديدة)، و"جنة" بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة) و"فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز ايست" في مدينة العبور الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات في السداد والأسعار، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات ونسب خصم تصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وجدية حجز 5 آلاف دولار لكل وحدة، وذلك استجابةً لمطالب المصريين في الخارج، والتي تلقاها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال مشاركته بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وتقديم مزيد من التيسيرات والمزايا لهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.

