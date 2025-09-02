خلاف عائلي على الميراث يتحول إلى معركة دامية في شوارع السنطة (صور)

في قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية تحولت الخلافات العائلية حول الميراث إلى واقعة اعتداء علني بسلاح أبيض رصدها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدخل أمني سريع

تلقت الأجهزة الأمنية في مركز السنطة بقيادة مأمور المركز العقيد أحمد الخولي والرائد أحمد خلاف رئيس المباحث بلاغا بالواقعة.

وعلى الفور نجحت قوات الشرطة بمدينة السنطة في احتواء الموقف بعد تقنين الإجراءات وضبط جميع أطراف المشاجرة وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات مؤكدة أنها بصدد استدعاء شهود العيان لفحص ملابسات الحادث.



خلفية الخلاف

ووفق شهادات الأهالي خلال التحريات فإن جذور الأزمة تعود إلى نزاع قديم بين أفراد العائلة حول تقسيم الميراث ظل يتفاقم على مدار الأشهر الماضية دون الوصول إلى تسوية عرفية أو قضائية ورغم محاولات أهل القرية التدخل للصلح فإن التوتر ظل قائمًا حتى انفجر في صورة مشاجرة عنيفة يوم الجمعة عقب انتهاء الصلاة مباشرة.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات الأمنية أن شابًا دخل في مشادة حادة مع عمه انتهت بخروجه عن السيطرة والاعتداء على عمه بسكين، وسط حالة من الهلع بين الأهالي الذين حاولوا التدخل دون جدوى وتظهر لقطات الفيديو التي انتشرت على "فيسبوك" الشاب وهو عاري الجزء العلوي ممسكًا بالسكين ويطارد عمه فيما تعالت صرخات السيدات طلبًا للنجدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.