الدولار يصعد بأكبر معدل شهري مع لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة

ارتفع الدولار الأمريكي بأكبر وتيرة شهرية، مع لجوء المستثمرين إلى شراء الملاذات الآمنة، وسط تراجع واسع في أسواق الأسهم والسندات العالمية.

مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

صعد مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بما يصل إلى 0.7%، وهو أكبر مكسب يومي منذ 30 يوليو، وكان الدولار أقوى مقابل جميع عملات مجموعة الدول العشر الكبرى، بينما انخفض الين الياباني والجنيه البريطاني بشكل حاد.

صعود الدولار كملاذ آمن

لجأ المتداولون إلى الدولار باعتباره ملاذا مستقرا نسبيا، في يوم طغت فيه الأخبار عن الميزانية البريطانية الهشة، واحتمال حدوث اضطرابات سياسية في اليابان.

ورغم توقعات تباطؤ أرقام التوظيف، قد يتلقى الدولار دعما من توقف ارتفاع اليوان، واحتمال فرض رسوم على دول "بريكس" وقوته الموسمية المعتادة في سبتمبر، بحسب محللي بنك "ING"، بينهم كريس تورنر.

تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.2% إلى 1.3379 دولار، ويعد العائد القياسي للسندات البريطانية لأجل 10 سنوات الأعلى بين دول مجموعة السبع، فيما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الدين إلى تفاقم الوضع المالي الحرج الذي تواجهه وزيرة المالية راشيل ريفز قبل عرض ميزانيتها في الخريف.

هبوط الين لأسباب سياسية

شهد الين أيضًا تراجعًا، مسجلًا انخفاضًا بأكثر من 1% ليصل إلى 148.79 مقابل الدولار، وهو الأدنى خلال شهر، وسط تصاعد الضغوط بعد تقرير يفيد بأن الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مورياما، يعتزم الاستقالة.

في الوقت نفسه، لم تقدّم تصريحات نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو أي مؤشرات تذكر إزاء تشديد السياسة النقدية.

ارتفعت تكاليف التحوط من تقلبات العملات عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع بروز الطلب على الخيارات قصيرة الأجل مع استعداد المتداولين لتقرير الوظائف الأمريكي المقرر يوم الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.