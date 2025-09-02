عادل عبد الرحمن في حوار مع ”فيتو”: الأهلى سوف يحسم الدورى قبل 3 أسابيع من نهايته.. اعتزال شيكابالا يخدم الزمالك.. بيراميدز منافس الأهلى الأول.. وأنا من “ألتراس صلاح”

الزمالك لازم يشد حيله عشان يرجع لمكانه كوصيف.. بهذه الكلمات بدأ عادل عبد الرحمن نجم مصر والأهلى السابق حديثه مع “فيتو”، الذى كشف فيه عن توقعاته لبطل الدورى هذا الموسم، ورؤيته لأسعار اللاعبين وتقييمه للعديد من الأمور المتعلقة بالساحرة المستديرة فى المحروسة، كما أدلى برأيه فى اعتزال شيكابالا وفرص بيراميدز وتفاصيل أخرى.. وإليكم نص الحوار:

فى البداية..كيف ترى شكل الدورى هذا الموسم؟

الدورى المصرى استثنائى منذ موسمين.. دورى خارج نظام جميع الدوريات فى العالم، ليس هناك دورى فى الدنيا فيه فريق “باي” كل جولة، ليس هناك دورى فى العالم فريق بيلعب خارج ملعبه وفريق آخر يلعب على ملعبه لأنه يخوض دوريً من دور واحد، ومن شروط نظام أى دورى فى العالم إعطاء الفرص المتساوية بين الفرق، وعيب جدًا ما يحدث، نحن دولة كبيرة ومعروفة فى كرة القدم.

معنى كلامك إنك غير راضٍ عن شكل الدورى المصرى هذا الموسم؟

بصراحة الدورى المصرى هذا الموسم لا يعجبني، ومثل هذه الدوريات لا تفرز بطلًا حقيقيًا أو لاعبين موهوبين أو منتخبًا جيدًا، لأنك تلعب بـ٢١ فريقًا دورى من دور واحد، ثم نقسمهم مجموعتين (هو فى كده فى الدنيا؟!).

من ينافس على لقب الدورى هذا الموسم؟

المنافسة سوف تنحصر بين الأهلى وبيراميدز والزمالك، لكن الأهلى سوف يحسم اللقب قبل انتهاء الموسم بثلاث جولات، وتذكّرى هذا الكلام مع نهاية الموسم، وإذا لم يحدث سوف أعتزل الحديث عن كرة القدم.

لماذا؟

الأهلى أقوى فريق فى مصر ويمتلك أقوى اللاعبين، وبالتالى يمتلك إمكانيات المنافسة.

كيف ترى صفقات الأهلى خلال آخر موسمين؟

الأهلى يمتلك صفقات تُعد الأفضل فى آخر ٢٠ سنة.. الفريق يضم أفضل عناصر وهى الهيكل الأساسى لمنتخب مصر مثل إمام عاشور، ومع عودة أليو ديانج وتريزيجيه وأشرف بن شرقى وزيزو ومحمد على بن رمضان،

لكن يُعاب على الأهلى الدفاع، فلم يتم تدعيمه بشكل جيد مثلما تم تدعيم الوسط والهجوم.

رأيك فى يانيك فيريرا ومستقبله مع الزمالك؟

عامل نظام جيد من النواحى الفنية، لكنه سينافس على المركز الثالث، وبيراميدز الثاني، ومن الناحية الإدارية هزيمة أو اثنتان سوف تُسقط الفريق، ويعتمد على أعمار سنية صغيرة، وخلال موسمين سوف يمتلك فريقًا جيدًا، وهذا سيُحدث فجوة فى الفريق فيما بعد بعد سنوات.

كيف ترى أسعار اللاعبين فى الدورى المصري؟

أقسم بالله أسعار مبالغ فيها، واللاعبون لا يستحقون كل هذه المبالغ، وأرى أن نعمل مثل دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر: أى لاعب محلى لا تتعدى قيمته ٥ ملايين جنيه، أما المحترفون فسعرهم لا يتعدى ٦٠٠ أو ٧٠٠ ألف دولار.

صفقات بعض الفرق تعدّت الملايين مثل سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. كيف ترى ذلك؟

كل فريق يُبرم صفقات له أهداف، الأهلى يضم لاعبين لأن هدفه الألقاب، الزمالك لأن هدفه ينافس على البطولات، بيراميدز لكى ينافس ويفوز بالبطولات، أما الأندية الأخرى فتُبرم صفقات لكى تبقى فى الدورى والمنافسة على ألقاب مسابقات الكؤوس مثل كأس الرابطة وكأس مصر.

الأهلى والزمالك وبيراميدز هم فقط المؤهلون للحصول على الدورى أو البطولات الكبرى لأنهم يمتلكون مقومات ذلك، أما باقى الفرق فلا تمتلك تلك المقومات وتلعب من أجل البقاء.

فالأهلى يمتلك الجمهور والناحية المالية والنظام والإدارة، وبيراميدز يمتلك الماديات التى تؤهله للقب، والزمالك يمتلك الجمهور.

هل يستطيع بيراميدز منافسة الأهلى أفريقيًا وتكرار خطف لقب دورى أبطال أفريقيا؟

طبعًا، فريق بيراميدز قوى وظاهرة جيدة، وأصبح منافسًا قويًا للأهلي، ويمتلك ما يؤهله لتكرار حصد لقب دورى الأبطال مرة أخرى، وأيضًا لقب الدورى المصرى وكأس مصر، فهو يمتلك أقوى اللاعبين بعد الأهلي، لكننى معترض على المدير الفني، فالفريق يحتاج إلى مدرب أقوى لأنه يمتلك أقوى اللاعبين.

كيف ترى الزمالك؟

أتمنى أن يبذل مجهودًا لتحسين وضعه للعودة لوضعه الطبيعي، وهو المركز الثاني.

من الفريق الذى لفت نظرك حتى الآن؟

المصرى هو من لفت انتباهى حتى الآن، وأرى أنه سيكون الحصان الأسود للبطولة، ودائمًا ما يبدأ متفوقًا ومتصدّرًا البطولة، ثم يتراجع.. طول عمره كده.

ومن اللاعب الذى ظهر بشكل جيد بعد الأسابيع الأولى؟

معجب جدًا بلاعبى الأهلى محمد على بن رمضان وزيزو، ومحمد شحاتة من الزمالك.

رأيك فى استمرار عبد الله السعيد أم يعتزل؟

طبعًا طالما لا يوجد لاعبون مميزون يعوضونه، فليَلعَب، وطالما أصبحت الإدارات بهذا الشكل، فليَلعَب.

هل سيتأثر الزمالك باعتزال شيكابالا؟

نعم، سيتأثر الزمالك باعتزال شيكابالا، لكن سيتأثر إيجابيًا، سوف يتحرر اللاعبون من الضغوط بسبب شعبية اللاعب وسيطرته.

بالنسبة لمنتخب مصر.. كيف ترى مستقبل حسام حسن؟

أنا مع حسام حسن وأدعمه بشدة، وأرى أن هذه الفترة أفضل فترة وفرصة للتأهل إلى كأس العالم بسهولة، المجموعة سهلة، وعدد المنتخبات المشاركة أصبح أكبر، لكن الاحتكاك والتقييم والمحكّ الرئيسى سيكون فى أمم أفريقيا بالمغرب، ووقتها نرى مستقبل المنتخب رايح فين.

المنتخب يمتلك فريقًا قويًا ولاعبين ذوى إمكانيات رهيبة، وعلى حسام حسن أن يستغل ذلك.

ماذا عن مسيرة محمد صلاح؟

محمد صلاح مصدر سعادة عادل عبد الرحمن فى كرة القدم، أنا “ألتراس صلاح”، لأن لولا صلاح ما كنت سأستمتع بكرة القدم، عندما يخرج صلاح من المباراة أتركها، لأننى أشجع محمد صلاح وليس ليفربول.

وماذا عن مرموش؟

مرموش موهبة صغيرة ومبشّرة، وإضافة وفخر للمصريين، وأمامه مستقبل باهر، لكنه لن يكون محمد صلاح، لأن الفرعون المصرى لن يتكرر، لا عربيًا ولا مصريا.

هل محمد صلاح ظُلم فى الكرة الذهبية؟

نعم، صلاح ظُلم، لأنه كان من المفترض أن يأخذها الموسم الماضي، لكن المنتخب وكونه مصريًا حالا دون ذلك، وأتمنى حصول صلاح على الكرة الذهبية لأنه يستحقها، وألّا تسيطر العنصرية على الاختيارات.

