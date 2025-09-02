الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بأجا في الدقهلية (صور)

افتتح محمد الدسوقي، رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، فعاليات معرض "أهلًا مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية، المقام بشارع السكة الجديدة بمدينة أجا.

افتتاح معرض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

جاء ذلك بحضور علي الجميل، ومحمد البيلي،  نائبا رئيس مركز أجا، وعدد من رجال المجتمع المدني.

توفير جميع احتياجات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية

يأتي تنظيم المعرض في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، ودعم المواطنين مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، حيث يوفر المعرض جميع احتياجات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، من حقائب مدرسية، أدوات مكتبية، كراسات، كتب تعليمية وغيرها، بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

محاربة الغلاء، وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين

وأكد محمد الدسوقي، أن إقامة المعرض يأتي بالتعاون والتنسيق بين مجلس المدينة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة لمحاربة الغلاء، وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين.

الالتزام الكامل بإعلان الأسعار

وشدد "رئيس المركز" على أهمية الالتزام الكامل بإعلان الأسعار، مع المتابعة المستمرة لضمان جودة المنتجات المعروضة، والتزام العارضين بالضوابط والتعليمات المنظمة للمعرض.

التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة 

وتأتـي هذه الجهــود تنفيذًا لتوجيهـات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة بمختلف المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

