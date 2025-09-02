الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى أحد الأشخاص المنتمين للجماعة المحظورة، صادر بحقه قرار تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم: إنه جزء من تشكيل كبير يعمل من الخارج ومهمتهم هي تجنيد الشباب والأطفال لنشر واعتناق أفكار التنظيمات المتطرفة وخاصة تنظيم داعش، وذلك من خلال استغلال مزاولي لعبة “PUBG Battlegrounds ”.

وأضاف المتهم أنهم اختاروا تلك اللعبة بالتحديد نظرا لكثرة مزاوليها الذين يقضون أوقاتا طويلة عليها تتعدى الـ 5 ساعات، وأغلبهم من فئة المراهقين والشباب فيعرضون عليهم ما يشبه الصفقة مقابل التجنيد ونشر محتويات تدعم تنظيم داعش الإرهابي وأفكار تنظيم يحيى موسى ومحمد كمال الارهابيين الهاربين الي تركيا علي حساباتهم الموجودة علي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مقابل مبلغ مالي 300 دولار شهريا.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتـ مويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشر أخبار كاذبة التنظيمات المتطرفة تنظيم داعش النيابة العامة جماعة الإخوان الارهابية

مواد متعلقة

إحالة بلوجر بتهمة نشر أخبار كاذبة للمحاكمة

بتدابير احترازية، إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads