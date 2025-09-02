اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

أدلى أحد الأشخاص المنتمين للجماعة المحظورة، صادر بحقه قرار تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم: إنه جزء من تشكيل كبير يعمل من الخارج ومهمتهم هي تجنيد الشباب والأطفال لنشر واعتناق أفكار التنظيمات المتطرفة وخاصة تنظيم داعش، وذلك من خلال استغلال مزاولي لعبة “PUBG Battlegrounds ”.

وأضاف المتهم أنهم اختاروا تلك اللعبة بالتحديد نظرا لكثرة مزاوليها الذين يقضون أوقاتا طويلة عليها تتعدى الـ 5 ساعات، وأغلبهم من فئة المراهقين والشباب فيعرضون عليهم ما يشبه الصفقة مقابل التجنيد ونشر محتويات تدعم تنظيم داعش الإرهابي وأفكار تنظيم يحيى موسى ومحمد كمال الارهابيين الهاربين الي تركيا علي حساباتهم الموجودة علي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مقابل مبلغ مالي 300 دولار شهريا.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتـ مويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

