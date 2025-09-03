الأربعاء 03 سبتمبر 2025
مزايا البنوك الرقمية بعد إعلان تدشينها في مصر لأول مرة

البنوك الرقمية، فيتو
أعلنت مصر تدشين أول بنك رقمي متكامل في مصر يقدم خدماته حصريًا عبر القنوات والمنصات الرقمية، ومن المقرر أن يبدأ البنك تقديم خدماته رسميًا في عام 2026.

وتتميز البنوك الرقمية بالعديد من الخصائص والمزايا المختلفة التى تفيد العملاء من بينها سهولة تقديم خدماتها للجمهور، وخفض تكاليف انشائها وغيرها من المزايا التى نرصدها فى التقرير التالى:

 

1- بنوك تقدم معظم أو كل خدماتها عن طريق شبكة الإنترنت.

2- ليس لها مقر رئيسي وفروع، وتعامل الجمهور مع موظفي البنك وجها لوجه.

3- الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك الرقمية التي ستقتصر خدماتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد هو 2 مليار جنيه.

4- الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك الرقمية التي ستنافس البنوك التجارية التقليدية في تمويل الشركات الكبرى فهو 4 مليارات جنيه ويشترط مساهمة أحد البنوك التجارية التقليدية بنسبة 30% في رأس المال.

وهناك عدة مميزات للبنوك الرقمية وهي كالتالي:

1- خفض تكاليف إنشاء وإدارة البنوك، التقليدية.
2- الاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر العملاء والسيطرة عليها بدون حاجة لرهن ضمانات مادية.
3- سهولة وصول الخدمات المصرفية البنكية للأفراد غير المشمولين بالخدمات البنكية في أطراف الدولة والمحافظات البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى مما يحقق أهداف ما يعرف بالشمول المالي.

