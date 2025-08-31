توقعات مرعبة لـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

سادت العديد من التوقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة من قبل المؤسسات العالمية والبنوك مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي، وتصاعد المخاطر العالمية.

توقع بنك يو بى إس السويسري أن تتخطى أسعار الذهب مستويات 3600 دولار للأونصة، بزيادة تصل إلى 100 دولار تقريبا بسبب المخاطر.

الدولار والطلب الاستثماري على الذهب

واستند البنك في توقعاته إلى استمرار المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتنامي اتجاه خفض الاعتماد على الدولار، وارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب خاصة من قبل الصناديق المتداولة "ETFs" والبنوك المركزية.

كما رفع البنك توقعاته لسعر الأونصة في نهاية يونيو 2026 بمقدار 200 دولار لتصل إلى 3700 دولار.

ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الذهب خلال العام الحالي إلى 4760 طنًا، وهو الأعلى منذ عام 2011.

المخاطر العالمية وتأثيرها على سعر الذهب

فى سياق متصل رفع بنك HSBC من توقعاته لمتوسط سعر أونصة الذهب خلال العام الحالي إلى 3215 دولار، مقارنةً بتقديره السابق عند 3015 دولارا للأونصة.

كما رفع من توقعاته لسعر الذهب للعام المقبل إلى 3125 دولارا من 2915 دولارا، وعزا ذلك إلى تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع الدين الحكومي الأميركي.

وتوقع "HSBC" أن يتراوح نطاق سعر الذهب بين 3100 و3600 دولارا حتى نهاية العام، مع تسجيل 3175 دولارا بنهاية 2025.

