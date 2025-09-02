الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم مرارا وتكرارا

مخيمات غزة،فيتو
مخيمات غزة،فيتو

قالت وكالة الأونروا، اليوم الثلاثاء: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم مرارا وتكرارا وسط قصف متواصل وأوامر تهجير تصدرها إسرائيل

وأضافت الأونروا: يجب إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية ورفع الحصار للسماح بدعم المحتاجين في قطاع غزة.

وكان هناك نحو 660 ألف طفل في غزة جوعى ويائسون ومصابون بصدمات نفسية بدلا من العودة إلى المدارس.

الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة

قالت منظمة اليونيسف اليوم، إن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معابر قطاع غزة والسماح باستمرار المجاعة.

وأضافت اليونيسف: الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة كثيفة جدا والسكان لا يعرفون إلى أين يذهبون.

ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن سقوط 98 شهيـدًا و404 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ 63,557 شهيدًا و160,660 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,426 شهيدًا و48,619 إصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الهجمات الإسرائيلية قطاع غزة منظمة اليونيسف وزارة الصحة في غزة

مواد متعلقة

الأونروا: 660 ألف طفل في غزة جوعى ويائسون ومصابون بصدمات نفسية

الأونروا: المعاناة الإنسانية والمجاعة ستتفاقمان

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads