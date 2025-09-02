الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون يوافق على سفر لاعبه لقضاء فترة معايشة مع ناد أوروبي

لاعب الناشئين عمر
لاعب الناشئين عمر ثروت

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، على سفر لاعب الناشئين عمر ثروت، مواليد 2007، لقضاء فترة معايشة مع نادي جيور إف سي المجري. 

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم النادي لاحتراف لاعبيه في الأندية الأوروبية واستمرارا لسياسة النادي في منح الفرص للاعبيه للاحتكاك بمدارس أوروبية مختلفة وتسهيل احترافهم خارجيا كونه أكثر الأندية المصرية تصديرا للمواهب.

وتلقى نادي المقاولون خطابًا رسميًا من النادي المجري يطلب فيه الموافقة على فترة المعايشة، حيث أبدى المقاولون العرب ترحيبه بالعرض. 

ومن المقرر أن يسافر اللاعب اليوم، الثلاثاء 2 سبتمبر، ليقضي أسبوعين مع الفريق المجري الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن سياسة النادي معروفة للجميع وتفتح كل الآفاق أمام احتراف اللاعبين خارجيا مؤكدا على تقديم النصائح للاعب بأهمية الالتزام وتقديم صورة جيدة تعكس سمعة النادي المرموقة خارجيًا. 


وأشار فتحي إلى أن النادي أخرج العديد من الأساطير المصرية للملاعب الأوروبية وعلى رأسهم نجم مصر وليفربول محمد صلاح والنجم محمد النني وقبلهم عبد الستار صبري وآخر المواهب عمر فايد وبلال مظهر كما تم السماح لعدد كبير بقضاء فترات معايشة في سن مبكرة. 


كما أوضح فتحي أن النادي يسعى دائمًا لتوفير فرص المعايشة والاحتراف، متمنيًا النجاح لعمر ثروت في رحلته وأن يكون سفيرًا مشرفًا لنادي المقاولون العرب في المجر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاولون العرب نادي المقاولون العرب عمر ثروت نادي جيور اف سي المجري جيور اف سي المجري

مواد متعلقة

بـ 10 لاعبين، سيراميكا كليوباترا يخطف فوزا مهما أمام المقاولون بالدوري

بحثًا عن "صلاح" جديد، نادي المقاولون يطور ملاعب الناشئين على الطراز الأوروبي

لاعب المقاولون السابق مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة السعودي

منتخب المجر يصل إلى القاهرة للمشاركة في بطولة العالم تحت 19 عاما

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

بسبب علاقة شاذة، إقالة لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة "نستله"

أسعار المانجو اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الزبدية وانخفاض الفص 20 جنيهًا لأول مرة

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads