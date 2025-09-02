السلطان محمود الأول، الفارس الذي أنقذ الدولة العثمانية من التفكك والانحدار

في الثاني من أغسطس عام 1696 وُلد السلطان محمود الأول، ليصبح بعد عقود قليلة السلطان الخامس والعشرين في تاريخ الدولة العثمانية.

كواليس حياة السلطان محمود الأول

لم يكن ميلاده حدثًا لافتًا في زمانه، إذ كانت الإمبراطورية العثمانية قد بلغت أوجها ثم بدأت تدخل منعطفات معقدة، تتقاطع فيها الهزائم العسكرية مع محاولات الإصلاح الداخلي، وتتشابك فيها التوازنات بين السلطان والجيش والبيروقراطية الدينية.

لكن السنوات التي حكم فيها محمود الأول (1730–1754) ستكشف أن هذا الأمير الذي جاء إلى الحياة في لحظة انتقالية، سيحمل على عاتقه واحدة من أصعب المراحل التي واجهتها السلطنة.

محمود الأول اعتلى العرش بعد واحدة من أخطر الانتفاضات الشعبية في إسطنبول، "ثورة "باترونا خليل" سنة 1730، التي أنهت عصر "التوليب" الشهير. كان عمره حينها أربعة وثلاثين عامًا، ودخل القصر السلطاني وهو محاط بمطالب الغوغاء وجنود الإنكشارية، الذين فرضوا أنفسهم كقوة لا يمكن للعرش تجاوزها.

ومنذ تلك اللحظة عاش السلطان في علاقة مركبة مع الجيش، يحاول أن يوازن بين قوتهم ونفوذه وبين ما تبقى من هيبة السلالة العثمانية.

في عهده عادت الدولة إلى ساحة الحروب الكبرى الصفويين شرقًا، ومع النمساويين والروس في البلقان. ورغم أن الانتصارات لم تكن ساحقة كما في عصور سليمان القانوني أو محمد الفاتح، إلا أن السلطان محمود الأول استطاع أن يحافظ على تماسك الإمبراطورية في وجه عواصف متلاحقة، مستندًا إلى دبلوماسية ذكية وإلى شبكة من رجال الدولة الذين حاولوا إعادة بناء الجهاز الإداري والعسكري

إرث محمود الأول

لكن الأهمية الأعمق لمحمود الأول ليست في الحروب فقط، بل في محاولاته استعادة الانضباط الداخلي. فقد شدد على إصلاح الجيش وإعادة تنظيم الضرائب، وسعى إلى تقليص نفوذ "الأغوات" المتمردين، ما جعل عهده محطة وسطى بين زمن التراجع وزمن الإصلاحات الكبرى التي ستأتي لاحقًا مع سلاطين القرن التاسع عشر.

اليوم، حين نعود إلى ذكرى ميلاده في 1696، تبدو سيرة محمود الأول جزءًا من حكاية الإمبراطورية العثمانية وهي تتأرجح بين المجد والأفول. هو سلطان لم يُعرف بالفتوحات العظيمة مثل أسلافه، لكنه كان شاهدًا على بداية زمن جديد، زمن تتعدد فيه القوى وتتشابك فيه الخيوط، ويصبح فيه الحفاظ على الدولة بحد ذاته إنجازًا.

