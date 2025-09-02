الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

السلطان محمود الأول، الفارس الذي أنقذ الدولة العثمانية من التفكك والانحدار

السلطان محمود الأول،فيتو
السلطان محمود الأول،فيتو

في الثاني من أغسطس عام 1696 وُلد السلطان محمود الأول، ليصبح بعد عقود قليلة السلطان الخامس والعشرين في تاريخ الدولة العثمانية.

كواليس حياة السلطان محمود الأول

لم يكن ميلاده حدثًا لافتًا في زمانه، إذ كانت الإمبراطورية العثمانية قد بلغت أوجها ثم بدأت تدخل منعطفات معقدة، تتقاطع فيها الهزائم العسكرية مع محاولات الإصلاح الداخلي، وتتشابك فيها التوازنات بين السلطان والجيش والبيروقراطية الدينية. 
لكن السنوات التي حكم فيها محمود الأول (1730–1754) ستكشف أن هذا الأمير الذي جاء إلى الحياة في لحظة انتقالية، سيحمل على عاتقه واحدة من أصعب المراحل التي واجهتها السلطنة.

محمود الأول اعتلى العرش بعد واحدة من أخطر الانتفاضات الشعبية في إسطنبول، "ثورة "باترونا خليل" سنة 1730، التي أنهت عصر "التوليب" الشهير. كان عمره حينها أربعة وثلاثين عامًا، ودخل القصر السلطاني وهو محاط بمطالب الغوغاء وجنود الإنكشارية، الذين فرضوا أنفسهم كقوة لا يمكن للعرش تجاوزها.

ومنذ تلك اللحظة عاش السلطان في علاقة مركبة مع الجيش، يحاول أن يوازن بين قوتهم ونفوذه وبين ما تبقى من هيبة السلالة العثمانية.

في عهده عادت الدولة إلى ساحة الحروب الكبرى الصفويين شرقًا، ومع النمساويين والروس في البلقان. ورغم أن الانتصارات لم تكن ساحقة كما في عصور سليمان القانوني أو محمد الفاتح، إلا أن السلطان محمود الأول استطاع أن يحافظ على تماسك الإمبراطورية في وجه عواصف متلاحقة، مستندًا إلى دبلوماسية ذكية وإلى شبكة من رجال الدولة الذين حاولوا إعادة بناء الجهاز الإداري والعسكري

إرث محمود الأول

لكن الأهمية الأعمق لمحمود الأول ليست في الحروب فقط، بل في محاولاته استعادة الانضباط الداخلي. فقد شدد على إصلاح الجيش وإعادة تنظيم الضرائب، وسعى إلى تقليص نفوذ "الأغوات" المتمردين، ما جعل عهده محطة وسطى بين زمن التراجع وزمن الإصلاحات الكبرى التي ستأتي لاحقًا مع سلاطين القرن التاسع عشر.

اليوم، حين نعود إلى ذكرى ميلاده في 1696، تبدو سيرة محمود الأول جزءًا من حكاية الإمبراطورية العثمانية وهي تتأرجح بين المجد والأفول. هو سلطان لم يُعرف بالفتوحات العظيمة مثل أسلافه، لكنه كان شاهدًا على بداية زمن جديد، زمن تتعدد فيه القوى وتتشابك فيه الخيوط، ويصبح فيه الحفاظ على الدولة بحد ذاته إنجازًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود الأول السلطان محمود الأول الصفويين الضرائب الامبراطورية العثمانية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

بسبب علاقة شاذة، إقالة لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة "نستله"

أسعار المانجو اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الزبدية وانخفاض الفص 20 جنيهًا لأول مرة

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads