حيَّر الجماهير ويحمل الخير لـ 3 أندية، بند مثير للجدل في صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول

رغم أن صفقة نادي ليفربول مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعد الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز إذ بلغت قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني بعقد طويل الأجل دون الكشف عن المدة، إلا أن الصفقة شملت بدا مثيرا يعد نادرا في سوق الانتقالات.

ما هو البند المثير في صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول؟

ولم تتوقف صفقة ألكسندر إيزاك بين ليفربول ونيوكاسل عند الرقم الضخم البالغ 130 مليون جنيه استرليني، بل شملت بندا غير معتاد في سوق الانتقالات يُعرف باسم "مدفوعات التضامن".



ووفقا للتقارير، فإن ليفربول سيدفع فعليًا 125 مليون جنيه استرليني لنيوكاسل، بينما تُخصص 5 ملايين استرليني كـ"مدفوعات تضامن"، ونظرًا لندرة استخدام هذا المصطلح في صفقات الانتقالات، فإن ذلك خلق حالة من الجدل بين مشجعي كرة القدم.

ووفقا لموقع "Liverpool.com" المختص بأخبار ليفربول، فإن المكافأة التضامنية البالغة 5 ملايين جنيه استرليني، تكون مخصصة للأندية التي أسهمت في تطور المهاجم السويدي بين سن 12 و23 عامًا.

وتشمل تلك القائمة نادي أيك سولنا في موطنه السويد، وبروسيا دورتموند وريال سوسيداد الذي انتقل منه لنيوكاسل.

ومن المقرر أن يحصل كل نادٍ على مبلغ رمزي كجزء من صفقة انتقال إيزاك، ومن المرجح أن يستفيد نيوكاسل نفسه من هذه المبالغ التضامنية، نظرًًا لأن المهاجم السويدي كان يبلغ من العمر 22 عامًا عندما انتقل إلى ملعب "سانت جيمس بارك" في صيف 2022.

ووفقًا للتقرير، فإن مبلغ الـ5 ملايين جنيه استرليني الإضافي يأتي من مكافأة كان يفترض أن يحصل عليها اللاعب من نيوكاسل، لكنه فضّل التنازل عنها لتسريع انتقاله إلى ليفربول قبل غلق نافذة الميركاتو.

وصفقة ألكسندر إيزاك تعد الثانية التي يكسر فيها ليفربول الرقم القياسي في سوق الانتقالات، بعد صفقة فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه استرليني، بحساب الإضافات والحوافز.

