اليوم، انتخابات شعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين

تنعقد الجمعية العمومية لشعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس الشعبة وأعضاء المكتب التنفيذي.

انتخابات شعبة محرري الفن

ويتم التسجيل في كشوف الجمعية العمومية من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء يوم 2 سبتمبر، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة فى ساعة، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (9 سبتمبر) 2025م، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.

الإشراف على انتخابات شعبة محرري الفن

- تم اختيار لجنة للإشراف على الانتخابات وتضم ثلاثة من الصحفيين من غير المرشحين، آمال عثمان، وعصام زكريا، ومحمد نصر، بالإضافة إلى وكيل النقابة المشرف على الشُّعب والروابط عبد الرءوف خليفة، وعضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة محمود كامل، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

